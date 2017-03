On peut assister à son propre mariage à 14 ans à New-York, et ce n’est pas normal…

Il est possible de se marier dès l’âge de 14 ans dans l’état de New-York. Une aberration pour de nombreuses associations, dont Human Rights Watch qui lance une campagne sur le sujet.

Selon vous, à partir de quel âge peut-on se marier ? Dans l’état de New-York, il est légalement possible d’assister à son mariage dès 14 ans, avec l’autorisation des parents et d’un juge. « Wow, c’est fou !« , réagit une passante à l’écran lorsqu’on lui donne cette information. « Je trouve ça ridicule« , dira un autre passant. « C’est trop jeune« , ajoute un adolescent interrogé lors de ce micro-trottoir.

Cette vidéo a été faite par l’ONG Human Rights Watch, à New-York. Le but ? Faire reculer l’âge légal du mariage dans cet état, pourtant dans un des pays considérés « comme l’un des plus démocratiques au monde ».

Plus de 84 % des mariages d’enfants dans cet état serait entre des hommes adultes avec des jeunes filles mineures

Depuis quelques temps, Human Rights Watch a lancé une campagne sur le web, sous le nom #EndChildMarriage. L’ONG compte bien maintenir la pression. « Entre 2001 et 2010, environ 4 000 adolescents de moins de 18 ans se sont mariés à New-York. La recherche relie fortement les mariages d’enfants avec l’arrêt de l’école, la pauvreté, et des problèmes de santé mentale et physique« , précise-t-elle sur le site de sa campagne. Sur Twitter, elle ajoute même un chiffre : plus de 84 % des mariages d’enfants dans cet état serait entre des hommes adultes avec des jeunes filles mineures.

Une loi sur le sujet est actuellement dans les tuyaux de l’administration, mais rien n’est sûr tant que le gouverneur n’a rien signé. Pour autant, a souligné Human Right Watch, le gouverneur de New-York, Andrew Cuomo, s’est déclaré, le 28 février, prêt à soutenir une réforme sur le sujet. Il semblerait qu’une nouvelle loi soit bientôt prête, mais il reste important que la société civile reste mobilisée sur le sujet.

Vidéo de la campagne #EndChildMarriage. Source : YouTube