8mars15H40 : une manif digitale pour l’égalité salariale

La journée internationale pour les droits des femmes est loin de faire l’unanimité, notamment auprès des premières concernées. Pourtant, la manifestation virtuelle #8mars15H40 pourrait y mettre un peu de piment !

Pas très convaincu(e) par le 8 mars comme journée internationale des droits des femmes ? Vous n’êtes pas seul(e) ! Pourtant, parmi les offres promotionnelles et les initiatives auprès des hommes pour de petits actes de solidarité (comme mettre du rouge à lèvre, mais là encore, on n’est pas très sûrs de l’impact à la rédaction), une opération se distingue. Et si vous participiez à une manifestation virtuelle avec #8mars15H40 ?

C’est ce que propose le site 8mars15h40.fr ! Le but : permettre aux internautes de se mobiliser en faveur de l’égalité des salaires. Comme le met en avant le site, « les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes ». Concrètement, c’est comme si vous arrêtiez d’être payé à 15h40 chaque jour. Alors, c’est parti pour créer sa pancarte virtuelle et rejoindre le mouvement.

Une large coalition d’associations mobilisée

Cet appel est d’ailleurs lancé par un certain nombre de syndicats et de différents types d’associations. Parmi les signataires, on retrouve entre autres la CGT, la FSU, Solidaires, mais aussi le Collectif 52, le Collectif Georgette Sand, la Brigade antisexiste, Femmes Migrantes Debout, les Femen, Paye ta Shnek, ATTAC France, l’UNEF ….

Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder cette vidéo de l’initiative.

Source : YouTube