Du 3 au 5 mars 2017, le Mondial du Tatouage a repris ses quartiers à la Grande Halle de la Villette, au Nord de Paris. Visite en images de cet événement consacré au XXème art.

« Quelles sont les raisons de se faire tatouer ?« , se questionnait Tin-tin, il y a quelques semaines sur Respect mag, avant d’ajouter : « Je pense que de plus en plus de gens s’offrent une œuvre d’art, sans message particulier autre que celui de porter de l’art sur sa peau. On tombe amoureux d’un tatoueur et de ce qu’il tatoue. Quoi de plus artistique que le corps humain et de véhiculer l’art dans la rue, plutôt que de l’accrocher dans son salon. Là, c’est accessible plus facilement et beaucoup plus populaire. »

Pour vérifier ça, nous nous sommes rendus au salon où étaient réunies environ 40 nationalités. Véritable brassage de styles, autant sur les modèles de tatouages que pour les personnes qui étaient au rendez-vous, l’événement est toujours un succès.



Petit tour en images