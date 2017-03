La semaine anticoloniale et antiraciste décernera un « Bamboula d’or »

La traditionnelle semaine anticoloniale et antiraciste, organisée par le collectif antiraciste ASTI-Elbeuf, décernera un prix quelque peu ironique. L’événement aura lieu du 4 au 20 mars.

C’est l’association « Sortir du colonialisme » qui organise cette 12ème édition de la semaine anticoloniale et raciste. Elle aura lieu du 4 au 20 mars à la Bellevilloise, une salle du 20ème arrondissement parisien. C’est notamment à cette occasion que le prix du colonialiste de l’année 2017, le « Bamboula d’or » sera décerné. Cet événement intervient dans une actualité quelque peu nourrie par les violences policières, quelques semaines après des manifestations de soutien à Théo, un jeune homme agressé par la police.

Parmi ces nommés au « Bamboula d’or », seront, entre autres, nommés François Fillon et sa déclaration sur le colonialisme (« la France n’est pas coupable d’avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord »), Henry de Lesquen, le président de Radio Courtoisie et sa tirade sur le racisme qui serait une « opinion », mais aussi Luc Poignant, du syndicat Unité police SGP-FO, qui avait souligné, dans une émission sur France 5, que « bamboula » était « une insulte convenable ».

Cette semaine anticoloniale et antiraciste sera aussi jalonnée par des expositions à Paris et Marseille.

Le programme complet est disponible ici.