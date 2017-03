Lego annonce un set de figurines représentant des femmes de la NASA

Lego, la célèbre marque de construction en petites briques colorées vient de faire une annonce : elle va immortaliser des femmes de la Nasa, en sortant des figurines à leur image. Une initiative applaudie !

Il semblerait que le film Hidden Figures (« Les Figures de l’ombre » en français, ndlr) fasse avancer la cause des femmes ! En effet, la marque Lego, culte dans le monde entier pour ses constructions en brique, a annoncé, mardi 28 février 2017, la sortie de figurines à l’effigie de femmes de la non-moins connue agence spatiale : la Nasa !

« un rêve devenu réalité »

Après un soutien de 10 000 votes du public, Maia Weinstock, une Américaine écrivant sur la science, a soumis l’idée de ce set de figurines dans le cadre d’une compétition d’idées Lego. Une initiative qui a lieu deux fois par an, d’après The Guardian. Pour l’Américaine, la nouvelle est un « rêve devenu réalité ».

Thrilled to finally share: @LegoNASAWomen has passed the @LEGOIdeas Review and will soon be a real LEGO set! https://t.co/rcyjANsVD9 pic.twitter.com/b9OVx5UBaL — Maia Weinstock (@20tauri) 28 février 2017

Cinq femmes seront représentées : Katherine Johnson (qui est également une des protagonistes du film Hidden Figures), l’astronaute Nancy Grace Roman, l’astonaute et physicienne Mae Jemison, l’ingénieure en informatique Margaret Hamilton et enfin, l’astronaute, physicienne et éducatrice Sally Ride.

Les figurines devraient être disponibles à la fin de l’année 2017 ou début 2018. Inspirant !