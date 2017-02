L’homosexualité, résultat de « perversions »… des propos diffusés dans un lycée de Neuilly

Un fascicule a été diffusé à des élèves d’un lycée de Neuilly-sur-Seine. On peut y lire des propos assez choquants sur l’homosexualité (mais aussi l’avortement).

Jeudi dernier, les élèves de première du lycée Notre-Dame Sainte-Croix, un établissement catholique privé de Neuilly-sur-Seine, recevait un petit fascicule de 80 pages, avec pour sujet, la sexualité. En feuilletant le livret intitulé Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle, les lycéens de cette commune des Hauts-de-Seine, à l’ouest de Paris, ont été choqué par un passage sur l’homosexualité.

Un tweet publié (et supprimé depuis) par un des lycéens a rapidement tourné sur le web. On y lit notamment que l’homosexualité serait le résultat de « perversions ». Dans une photo publiée par Buzzfeed, on peut lire »Si tu as une tendance homo […] n’active pas cette tendance en passant à l’acte. Sentir n’est pas consentir« . Des propos assez troubles, complétés ensuite pas cette phrase : « aujourd’hui, certains prétendent que l’homosexualité est normale. Pourtant, l’épanouissement sexuel n’est totalement possible que dans l’altérité homme/femme, qui est psychique autant que physique« .

« Les passages sur l’homosexualité et l’avortement sont hallucinants »

Le fascicule donnerait également des « conseils » aux jeunes filles qui souhaiteraient se faire avorter, délivrant un véritable plaidoyer anti-avortement, avec comme conseil : « Si tu as avorté, et si tu es croyante, reçois le pardon du Seigneur ». D’après BFM TV, le livret a été écrit par le père Jean-Benoît Casterman. Le média ajoute que plusieurs de ses articles sont publiés sur Risposte Laïque, site bien connu pour ses idées d’extrême-droite.

« Tout le monde était choqué. Certains sont allés voir les enseignants pour demander des explications sur la distribution de ce fascicule clairement homophobe. Les passages sur l’homosexualité et l’avortement sont hallucinants« ,explique un élève du lycée à BuzzFeed. Des parents d’élèves ont rapidement demandé des explications au directeur de l’établissement sur la diffusion du livret.

Samedi 25 février, le chef d’établissement, Pierrick Madinier, a publié un communiqué, consultable sur le site internet du lycée, pour répondre à cette polémique. On peut y lire : « L’équipe pastorale du lycée et moi-même n’avions pas pris le temps nécessaire pour examiner attentivement ce document dont les contenus ne reflètent en rien la réflexion que nous voulons conduire avec nos élèves. Plusieurs des propos qui y sont tenus sont pour certaines et certains offensants ou blessants. » S’excusant par la suite, ce dernier assure que la brochure « a été retirée de l’établissement et n’y sera pas réutilisée ».