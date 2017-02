Hidden Figures : la critique d’une petite fille inspirée devient virale

Hidden Figures (traduit « Les Figures de l’ombre », en France) est un film sur trois Afro-Américaines travaillant à la NASA dans les années 60. Une histoire qui a beaucoup inspiré une petite fille. Et ses impressions du film sont devenues virales sur la toile !

Le 7 février 2017, Christopher Persley a posté sur le réseau social Twitter une vidéo (voir le tweet ci-dessous, en anglais) où sa fille Camilla lit ses impressions sur le film Hidden Figures (« Les Figures de l’ombre » en français, ndlr). Le texte est le suivant :

« J’ai vu Hidden Figures. C’était génial. Katherine, Dorothy et Mary sont des femmes noires qui travaillent à la NASA. Elles sont courageuses et brillantes. Catherine était douée en maths. Mary voulait être ingénieure. Dorothy menait les femmes. Elles étaient toutes premières en quelque chose. Donc allez voir Hidden Figures ! »

My daughter wrote a review of her favorite film, @HiddenFigures. Thanks to @octaviaspencer, @JanelleMonae, @TherealTaraji for inspiring her! pic.twitter.com/yp1LNddg6B

— The Brown Gothamite (@BrownGothamite) 7 février 2017