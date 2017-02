A Strasbourg, un coiffeur solidaire pour les sans-abris

Un jeune artisan alsacien, qui n’a pas le poil sur le main, a la bonne idée de venir en aide aux sans-abris. Comment ? En les coiffant !

Il s’appelle David Kodat, il a 30 ans et sa passion est la coiffure. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que David Kodat a une spécificité : la coiffure solidaire ! En effet, le jeune homme a décidé d’offrir ses services aux sans-abris du centre-ville de Strasbourg. Cela se passe chaque dimanche, depuis le mois de janvier 2015, durant le seul jour de repos du barbier.

David Kodat a eu cette généreuse idée après avoir rencontré un coiffeur à New-York, qui fait régulièrement le même type de prestation. Dans une vidéo réalisée par nos confrères de la web TV strasbourgeoise Stras TV, on voit notamment le jeune trentenaire siéger devant la gare de Strasbourg, avec ciseaux et outils, coiffer deux SDF répondant aux noms de Theodor Teglas et Annabelle.

Un coiffeur investi

Avec force patience et sourires échangés, la pratique permet à David Kodat de nourrir un sentiment de « partage » et d’avoir un prétexte pour « garder un contact » avec les sans-abris. Le coiffeur n’utilise pas de gants pour tailler cheveux et barbes, « car ça laisserait penser aux SDF qu’ils sont sales », raconte le jeune homme.

Dans un post Facebook, David Kodat légitime son action par le fait qu’il n’y a « qu’une règle à suivre, c’est être solidaire sans porter de jugement car nous ne savons pas de quoi est fait demain ». tout un beau programme.