WeAllPlay : une belle campagne canadienne pour l’inclusion

Canadian Tire, une chaîne de magasins canadienne, s’est lancé dans la promotion de l’inclusion, notamment chez les enfants, avec de belles publicités qui rendent le sourire aux petits et aux grands.

Canadian Tire est une grande chaîne de magasins au Canada, vendant des articles de bricolage et pour la maison. Il y a six mois, elle publiait une vidéo intitulée « roue », seconde publicité d’une campagne nommée WeAllPlay (« nous jouons tous », en anglais, ndlr).

« Les Canadiens valorisent l’inclusion et ça n’a jamais été aussi important »

Dans cette vidéo, on y aperçoit un groupe de jeunes garçons qui jouent au basket. Dans le voisinage, l’un d’entre eux les observe tristement pendant que ces camarades s’amusent. Ce pré-adolescent doit se déplacer en fauteuil roulant, et se retrouve donc exclus du jeu. Et pourtant, les autres décident de faire quelque chose pour lui, et se retrouvent tous sur des roues (vélos ou autres) pour jouer avec lui, et au même niveau.

Une publicité positive visionnée plus de 900 000 fois, au moment où nous écrivons ces lignes. Republiée sur Facebook deux jours auparavant par la marque, Canadian Tire estime que « les Canadiens valorisent l’inclusion et ça n’a jamais été aussi important [qu’aujourd’hui]« .