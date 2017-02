Chaque semaine, Respect mag revient sur trois infos qui n’ont pas fait la Une des médias. Et pourtant, elles nous semblent plutôt essentielles, tristes, émouvantes, amusantes, et méritent d’être mises en avant. Retour sur ces informations.

« Avec Khomeiny, un avocat français dans les coulisses de la révolution »

19.02.2017 – «Malgré tout, après la révolution, j’ai continué à travailler pour les Iraniens jusqu’en 1982, explique-t-il. Ce qu’avait fait le régime du shah [qui régna de 1941 à 1979, ndlr] était épouvantable. Je pensais que l’Iran méritait de trouver une porte de sortie pour échapper aux contrôles des puissances étrangères.» Ces mots sont ceux de Christian Bourguet, avocat des droits de l’Homme, depuis Paris, où il vit désormais. Libération raconte son histoire extraordinaire dans les coulisses de la République islamique.

« Pourquoi il faut supprimer les classes prépas, Normale Sup et l’agrégation »

19.02.2017 – Et si la France réorganisait totalement l’université ? C’est ce que propose Fabrice Bouthillon, professeur des universités et auteur de l’ouvrage L’impossible université (Editions Dialogues). Invité à s’exprimer sur le sujet dans L’Obs, il écrit : « Sociologiquement, tout le monde peut entrer avec un simple bac dans une Université profondément dévalorisée, alors que l’impitoyable sélection des prépas aboutit à un gâchis humain proprement sidérant. »

« Abandonnés sur une île déserte: la tragédie des esclaves oubliés de Tromelin »

22.02.2017 – C’est une histoire bien méconnue, et pourtant passionnante, qui s’est déroulée à Tromelin, une île proche de Madagascar, dans l’océan indien. « Une nuit de l’été 1761, l’Utile, un vaisseau de la Compagnie française des Indes orientales se fracassa sur le récif corallien qui entoure l’île. Il avait à son bord une cargaison de 160 esclaves malgaches achetés illégalement par le capitaine, Jean de La Fargue, qui avait pu compter sur la complicité de ses officiers et de l’administration coloniale française. » La plupart de ces esclaves sont morts, mais ils restaient des survivants, laissés sur l’île tandis que l’équipage a pu s’enfuir après avoir construit un autre navire (bien plus petit) avec les restes de l’Utile.

Cette histoire, rapportée par Slate, montre comment l’archéologie a pu décrire la recomposition d’une société et la vie quotidienne de ces esclaves abandonnés.