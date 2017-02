Racisme, discriminations… Demandez les chiffres !

Le racisme, ce ne sont pas que des visages, des situations particulières… C’est aussi une réalité chiffrée. Que ce soit au niveau local ou national, ces chiffres (ou l’absence de chiffres) révèlent un malaise encore présent au sein de la société française.

La discrimination à l’embauche

40 : c’est le nombre d’entreprises « testées » par le ministère du Travail sur le sujet des discriminations à l’embauche.

3 : c’est le nombre de Français sur 10 qui se sont senties victimes de discrimination au travail.

30 : c’est le pourcentage d’entreprises pointées du doigt pour leur discrimination suite à l’envoi de candidatures lors du test mené par le ministère du Travail.

Sources: DARES / IFOP

Actes racistes

882 : c’est le nombre d’actes racistes, antisémitismes et islamophobes en France sur la seule année 2016.

7 521 : c’est le nombre d’affaires racistes, antisémites et islamophobes portées devant des juridictions pénales en France sur l’année 2016.

10 000 : c’est le nombre de plateformes (sites, blogs) ouvertement racistes, antisémites et islamophobes existant sur le web.

3 : c’est le nombre d’actifs, sur 10, victimes de racisme au travail.

Sources : Ifop, Livre « sémiotique des sites racistes » (François Rastier), Dilcra

44 %, c’est le taux de baisse des actes et menaces racistes, de janvier à septembre 2016, d’après la DILCRA (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme).

La mobilisation contre le racisme de Jacques Toubon

800 personnes ont répondu.

15 % des requêtes traitent d’ailleurs de ces questions. Si on voit les critères, l’origine en est le premier (21%), puis viennent le faciès, le patronyme et la religion.

A la question, qu’avez-vous fait ? Rien au mieux, j’en parle sinon à des amis et à ma famille. 1/8 déclare avoir fait des démarches pour faire reconnaître la discrimination.

État des lieux au parquet d’Aix-en-Provence, par Achille Kiriakides, procureur

Le parquet d’Aix concerne 750 000 habitants.

En 2015, il y a eu 27 procédures pour discrimination, dont 14 classées sans suite.

En 2016, 60 000 dossiers enregistrés chaque année dont 71 pour discrimination.

Il y a un nombre très faible de saisines, malgré la volonté de la justice de lutter contre ces phénomènes.