POCinlove : L’amour de la diversité, en vrai

Un hashtag secoue le web depuis la Saint-Valentin. #POCinlove célèbre l’amour et la diversité des couples, malgré les remarques ou préjugés de leur communauté respective. Et ça fait du bien !

L’année dernière, le compte Twitter @BeautyInColor a créé le hashtag #POCinlove. D’où lui est venue l’idée ? BuzzFeed News raconte que la personne derrière ce compte s’est décidée « après avoir une sélection de livres romantiques qui ne montraient que des couples hétérosexuels blancs amoureux« . L’appel a eu un joli succès…

De l’amour et encore de l’amour

Raison de plus pour le relancer. Le 8 février 2017, @BeautyInColor a encore frappé, en publiant ce message : « à l’origine, je l’ai fait [le hashtag #POCinlove] à la Saint-Valentin, mais j’ai un rendez-vous et je ne veux pas être impoli(e) en restant sur mon téléphone. Aussi, certaines personnes attendent jusqu’au week-end pour sortir. Le 18 février, poste une photo de toi avec ton copain, ta copine, ton mari, ta femme… en utilisant le hashtag #PocInLove. Tous les couples de couleurs sont bienvenus (poly, LGBT..)«

Encore une fois le message est bien passé, et ça fait plaisir à voir !

you will always be my favorite & I will always love you no matter what. #PocInLove pic.twitter.com/pEuIGCUDaq

— Hilda (@hildeeezzzy) 23 février 2017