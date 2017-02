La Manif pour tous s’attaque à l’éducation sexuelle

La Manif pour tous n’a pas fini de faire parler d’elle. Après sa lutte contre le mariage pour tous et la GPA, le mouvement se lance dans une nouvelle bataille : l’éducation sexuelle…

Le 22 février 2017, la Manif pour tous a publié un communiqué de presse annonçant un nouveau site : Ecole et sexe. La question posée est en quoi consiste l’éducation sexuelle des jeunes, notamment à travers l’école et les moyens donnés aux professeurs. S’appuyant sur les directives et les ressources, le mouvement insiste sur une mise à disposition sourcée et concrète.

« 0% polémique – 100% factuel et sourcé »

« O% polémique – 100% factuelle et sourcé », c’est le premier intertitre que l’internaute peut lire sur ce communiqué de presse… D’ailleurs, « Ce n’est pas un site polémique. Au contraire, nous présentons des éléments de manière factuelle. Tout est systématiquement sourcé et les niveaux de classe concernés mentionnés », précise Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif Pour Tous. Pour elle, ce site permet à chacun de « se faire son opinion et répondre à une question toute simple : est-ce ce que j’attends de l’école ? »

Oui, mais … en parcourant le site en question, on passe sur les différentes sources, en fonction des âges, et bien évidemment, certains contenus, pour les plus âgés, sont plus explicites, abordant la question de la sexualité sur le plan technique. Le but étant de chercher à donner des clés aux jeunes, plutôt à ce qu’ils cherchent les informations uniquement sur des sites pornographiques, et c’est tout à la fin qu’on comprend le message de la Manif pour tous !

La Manif pour tous contre une « véritable incitation à la débauche »

Fond rose à la limite du rouge, un gros warning et un message écrit en gros « Et qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Stop ou encore ? » Estimant lutter contre ces « atteintes à la pudeur » et à la « conscience » des enfants, le mouvement cherche à convaincre à signer un appel aux candidats à la présidentielle pour « la refonte complète de ces programmes scolaires », jugeant qu’on y oublie « l’amour ».

L’appel est d’autant plus explicite. On peut y lire : « Le ministère de l’Education nationale, abusant de la confiance des parents, porte très gravement atteinte à la pudeur, à l’intimité, au respect des enfants et des jeunes. Cette prétendue « éducation sexuelle », véritable incitation à la débauche, est un viol des consciences« . Au moment où nous écrivons ces lignes, l’appel a été signé par 1 453 personnes.