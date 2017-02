Les Bouches-du-Rhône, un département qui lutte encore et toujours contre le racisme

Ville carrefour des civilisations, cosmopolite par excellence, Marseille n’est pas à l’abri du racisme. De tristes épisodes se sont déroulés par le passé et des relents subsistent encore aujourd’hui… C’est dans une région bien symbolique que s’est déroulée la semaine contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, du 30 janvier au 4 février 2017. Et tout le département des Bouches-du-Rhône s’est mobilisé.

Des conférences, des expositions, des rencontres… De La Ciotat à Vitrolles, en passant par Aubagne et Aix-en-Provence, le dialogue et la réflexion étaient de mise. Et dans ce vaste programme, les jeunes tiennent une place de choix. Collégiens, étudiants ou jeunes chercheurs d’emploi, tous les moyens sont bons pour leur donner les clés d’un monde meilleur… Et ce ne sont pas les associations et les institutions qui diront le contraire !