Paye ta race : le tumblr qui dénonce le racisme quotidien

Un nouveau Tumblr est né. Il s’appelle « Paye ta race » et dénonce le racisme ordinaire en publiant les témoignages anonymes de femmes confrontée à ce problème. Drôle, incisif et déprimant à la fois !

La mode des Tumblr « paye ta » continue … Après « Paye ta shneck » et les autres, c’est au tour de « Paye ta race » de reprendre le flambeau. Sur le réseau social Instagram, la page se décrit comme un « projet féministe intersectionnel ayant pour volonté de lutter contre le racisme quotidien« . Dans le concret, ça donne des témoignages courts de remarques désobligeantes que certaines peuvent entendre tous les jours, avec un contexte plus longuement développé selon le réseau social utilisé.

« T’es jolie, c’est dommage que tu sois arabe »

Depuis plus d’une semaine, des femmes de différentes origines racontent sans filtre les remarques les plus désobligeantes, prises en pleine figure. On passe de « t’es jolie, c’est dommage que tu sois arabe« , « vous pourrez aller manger un couscous le vendredi avec le voisin du dessus, il est Algérien MAIS très gentil » à « salut, j’espère que tu aimes le chocolat blanc car moi j’aime les belles « Blacks » comme toi« … Ambiance !

En tout cas, la page compte déjà plus de 3 000 abonnés sur Facebook. Paye ta race est disponible sur Tumblr, Instagram, Twitter et Facebook.