GodblessYoo, l’appli qui vous bénit

Petite pépite du jour, bonjour ! Bonne nouvelle pour les catholiques, la technologie n’a plus de limite : GodblessYoo est une application permettant de bénir des croyants.

Connaissez-vous GodblessYoo ? Il s’agit d’une application qui permet de bénir à distance. Sa devise : « Et si vous propagiez le bien ? » Son concept : bénir les photos des personnes qui vous souhaitez, grâce à l’appli. Ses deux créateurs, Sébastien Poncelet et Teddy Leclerc, sont Français et installés dans la banlieue de Rouen.

Une affaire qui semble rouler… puisque leur ambassadeur n’est autre que le geek en chef des prêtres de France : Geoffroy de la Tousche, qui officie à Dieppe.

GodblessYoo, l’appli qui rassemble ?

« Je suis chrétien et j’avais envie de créer une appli qui rassemble, qui fédère les chrétiens du monde entier autour d’un message positif« , explique Sébastien Poncelet, l’un des deux cofondateurs, à Spicee. Le média en ligne cherche ainsi à plonger l’internaute dans un monde peu connu et « en marche » : celui des geeks de l’Eglise ! Où, comme ils le disent si bien « les développeurs de la Sainte Trinité ne manquent pas d’imagination et se retrouvent chaque année à Paris au Collège des Bernardins pour un salon de l’innovation catholique. »