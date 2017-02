Il y a 22 ans, Ibrahim Ali était tué par des colleurs d’affiche du FN

Ibrahim Ali, 17 ans, est mort d’une balle dans le dos. C’était à Marseille, il y a 22 ans, par un colleur d’affiche du FN. Un rassemblement a eu lieu en sa mémoire dans la cité phocéenne.

C’était le 21 février 1995, avenue des Aygalades, à Marseille. Alors qu’il court pour attraper son bus, Ibrahim Ali, un jeune homme de 17 ans, se fait tirer dessus. Il meurt d’une balle dans le dos. Il est alors en CAP menuiserie et amateur de hip-hop. Au moment des faits, il sort d’une répétition avec ses amis « pour un concert en faveur de Solidarité enfants Sida« , rappelle Francetvinfo. C’est alors qu’il croise avec sa bande de copains trois hommes: Robert Lagier, 63 ans, Mario d’Ambrosio, 41 ans, et Pierre Giglio, 33 ans.

Ils sont colleurs d’affiche au Front national. « Robert Lagier, en voyant le groupe au pas de course, et sans qu’un seul mot ne soit échangé entre les deux parties, tire à trois reprises. Ibrahim Ali s’effondre, il décède quelques minutes plus tard« , rapporte le média.

Ne pas oublier Ibrahim

Trois ans plus tard, le meurtrier est condamné à 15 ans de prison, et est mort en prison. Ses deux acolytes sont également condamnés. Mario d’Ambrosio écope d’une peine de 10 ans de prison et Pierre Giglio à deux, dont un avec sursis.

Chaque année, un rassemblement a lieu pour rendre hommage au jeune homme de 17 ans. Mais cette année, plusieurs personnalités, dont le chanteur Soprano et le rappeur Youssoupha se sont mobilisés pour ne pas oublier ce drame. « Ce mardi, il y a une marche très très importante pour commémorer le 22ème triste anniversaire de la disparition d’Ibrahim Ali […] On ne l’oublie pas, venez nombreux !« , déclare ce dernier dans une vidéo postée la veille du rassemblement.