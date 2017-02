Etats-Unis : le père de Donald Trump accusé de discrimination envers les noirs

Une nouvelle polémique risque d’entacher quelque peu le début de mandat de Donald Trump. Le père de ce dernier est accusé d’avoir pratiqué la discrimination pendant près de 20 ans.

389 pages, c’est le poids des documents que le FBI, le service de renseignement intérieur américain, a décidé de déclassifier. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils risquent d’un peu plus compliquer la tâche de Donald Trump. En effet, ces documents accablent le père du tout nouveau président des Etats-Unis. Détenteur d’une puissante compagnie immobilière, le parent du chef de l’Etat est accusé d’avoir fait de la discrimination raciale à l’encontre de personnes de couleur noire, dans les années 60 et 70.

Les Trump dans le collimateur

L’un des témoignages les plus édifiants recueillis par la justice américaine concerne Maxine Brown, une infirmière âgée de 33 ans. Candidate à la location d’un appartement au sein du quartier populaire du Queen’s, à New York, le fait qu’elle était noire a suscité le débat entre l’agent immobilier et le patron de la firme, Fred Trump. Celui-ci aurait déclaré, coupant court à toute discussion : « Vous prenez ce dossier, vous le mettez dans un tiroir et vous ne l’en sortez plus ».

Le ministère de la justice américain s’est saisi du sujet et compte poursuivre Trump Organization, l’entreprise familiale, pour discrimination envers les personnes de couleur noire. Une affaire à suivre. Ci-dessous, ce que pourrait être la réaction de Donald Trump suite à cette nouvelle :