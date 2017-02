Si vous êtes jeune, de sexe masculin, Noir ou Arabe, vous avez 80% de chances de vous faire contrôler

Dans un rapport publié en janvier 2017, le Défenseur des droits s’est intéressé aux contrôles de police sur la population. Sans surprise, se faire contrôler dépend pour beaucoup de l’apparence physique, bien que ce ne soit pas généraliser partout. Infographie

Comment déchiffrer le rapport du Défenseur des droits sur les contrôles de police ? Si l’institution indépendante met en avant la confiance de la majorité des Français envers la police, sa publication de janvier 2017 met clairement en lumière des manquements déontologiques… Premières victimes ? Les jeunes hommes, Noirs et Arabes de préférence ! Si ces deux critères sont réunis, vous avez donc 80% de chances de vous faire contrôler, estime le rapport ! C’est aussi cette frange de la population qui connaîtrait le plus gros taux de dérapages (entre insultes et violences).

Dans son rôle de temporisation, le rapport précise également que les personnes contrôlées n’ont souvent pas le motif de ces vérifications, ce qui n’aide pas à apaiser les relations avec les policiers. Par ailleurs, seulement 5% des personnes ayant observés des attitudes contraires aux devoirs des policiers entament des démarches. Principale raison : pour eux, ça ne sert à rien.

Dans un contexte de dénonciation des violences policières, après l’affaire Théo au début du mois de février, ce rapport ne fait qu’illustrer un malaise français.