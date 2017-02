Chaque semaine, Respect mag revient sur trois infos qui n’ont pas fait la Une des médias. Et pourtant, elles nous semblent plutôt essentielles, tristes, émouvantes, amusantes, et méritent d’être mises en avant. Retour sur ces informations.

« Toutes les femmes voilées ne pensent pas la même chose »

11.02.2017 – Au cas où certains auraient besoin d’une mise au point sur le sujet, non toutes les femmes voilées n’ont pas les mêmes opinions. Du coup, Slate le rappelle dans cet article, qui permet un éclairage grâce à l’exemple de la Turquie, mais aussi avec une analyse un peu plus poussée de ce qui se passe en France.

En même temps, quand on lit ça : « Certains de nos hommes politiques pourfendent l’islam politique mais ils réagissent de façon aussi sommaire en réduisant le port du voile, l’affirmation d’une identité musulmane à une affirmation politique. Or ce que l’on voit ailleurs, lorsque la polarisation sur le voile s’est estompée, comme en Turquie aujourd’hui, c’est plutôt le contraire« … On ne peut que dire merci !

« Le troublant passé judiciaire du commissaire d’Aulnay-sous-Bois »

13.02.2017 – Choix éditorial, la rédaction de Respect mag a décidé de soutenir L’Humanité, avec un article très critiqué cette semaine : celui de la journaliste Rosa Moussaoui sur le commissaire d’Aulnay-sous-Bois. Retour donc sur une affaire qui remonte au 19 février 2004 où Vincent Lafon, alors chef adjoint de la brigade anticriminalité de nuit à Paris (BAC 75N), se retrouve mêlé à une affaire de violences policières…

« Présent sur les lieux, le commissaire Vincent Lafon, lui, est mis en examen pour «non-empêchement d’un délit». Il est suspendu pour « faute de commandement ». Quatre ans plus tard, dans son réquisitoire, le parquet qualifie l’affaire de «honte de la BAC parisienne »« , peut-on donc lire dans le journal de Jean Jaurès.

« Les mères des quartiers, ultime rempart contre les émeutes ? »

14.02.2017 – « « La colère des jeunes envers la police s’accentue d’année en année. L’affaire Théo, c’est la goutte d’eau qui risque de détruire des années de travail », s’inquiète Aïssa Sago, 46 ans, mère de cinq enfants, adjointe du maire (LR) d’Aulnay-sous-Bois et fondatrice, en 2000, de l’Association des femmes relais (médiation sociale)« . Sur le terrain, le quotidien Le Monde s’est intéressé à la place des mères de famille, qui cherchent à éviter l’embrasement de leur quartier. Des rencontres à découvrir !