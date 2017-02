Quand une femme violée et son violeur témoignent ensemble

Le viol reste un sujet très délicat à aborder en société. Et pourtant, Thordis Elva et Tom Stranger ont témoigné dans une conférence TED de leur vécu, en tant que femme violée, et violeur… Ensemble.

La conférence date d’octobre 2016, visionnée plus de 1 800 000 fois (la vidéo se trouve ci-dessous). Elle montre une femme et un homme sur la scène d’un événement TEDWomen. Elle s’appelle Thordis Elva, et est Islandaise. Lui, Tom Stranger. Ils ont été amoureux en 1996, cet Australien faisait un échange scolaire dans le pays de la jeune femme. Après un mois de relation, le bal de Noël arrive. « Je me sentais la fille la plus chanceuse du monde », raconte-t-elle au public. Mais la soirée s’est transformée en cauchemar. Après avoir bu, Thordis est malade et Tom décide de la ramener chez elle. Il la viole dans sa chambre. Elle, est alors trop faible pour riposter.

« ce n’était que du sexe et pas un viol »

Quelques jours après, Tom rompt avec elle, se fixant l’idée que cette nuit-là, « ce n’était que du sexe et pas un viol », même si « au fond de moi, je savais que j’avais fait quelque chose de mal », témoigne-t-il à la conférence. Thordis a honte, et pense que ce qui s’est passé est bien évidemment de sa faute. Pourtant, neuf ans après, alors qu’elle fait une dépression, la jeune femme écrit une lettre à Tom, expliquant qu’elle a besoin de pardonner.

Le déclic de tout un processus de réconciliation. Colère, déni, confiance, pardon… Des années plus tard, leurs échanges ont donné naissance à un livre South of Forgiveness, et à un projet, intitulé The Forgiveness Project.

Dans cette conférence, qui date de quelques mois, le duo explique chacun son parcours. Une histoire assez unique, qui leur a permis, ensemble, d’aborder la manière dont le viol est abordé dans la société.