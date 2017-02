Le Gorafi a encore frappé… et a été pris au sérieux par un média algérien !

Mardi 14 février, le quotidien algérien El Hayat a fait sa Une sur Marine Le Pen, qui aurait annoncé la construction d’un mur entre l’Algérie et la France, si cette dernière est élue à la prochaine élection présidentielle. Petit problème : cette nouvelle vient du Gorafi !

Aujourd’hui, rares sont les personnes qui ne connaissent pas Le Gorafi, ce média satirique en ligne qui écrit de fausses nouvelles à partir de l’actualité. On se souvient de la gaffe de Christine Boutin, qui l’avait repris, notamment sur la loi Famille, en 2014. Cette fois, c’est le quotidien algérien El Hayat qui s’est laissé berner, au point d’en compromettre sa Une ! « Le Pen: Je vais construire un mur entre nous et l’Algérie, et cette dernière va le financer », lit-on mardi 14 février en première page du média.

Une blague inspirée par Trump

Sauf que leur source vient d’un faux article, datant du 13 février 2017, intitulé « Marine Le Pen propose d’entourer la France d’un mur payé par l’Algérie« , venant d’un média bien connu des blagueurs et amateurs d’humour. Le Gorafi reprend ici, bien évidemment, la rhétorique de Donald Trump, le nouveau président américain, qui a fait de la construction d’un mur entre le Mexique et les États-Unis une de ses plus grosses promesses de campagne. D’ailleurs, Marine Le Pen, candidate du Front national à la présidence de la République n’est pas indifférente aux idées de ce dernier, bien qu’elle n’ait jamais publiquement parler d’un mur avec l’Algérie !