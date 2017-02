Transparency France : le collaboratif au service de la lutte contre la corruption

Imaginez une carte qui permettrait de répertorier toutes les affaires de corruption – privée et publique – en France… Et bien cet outil existe depuis deux ans, grâce à l’association Transparency France.

Ils sont trois, dont un membre permanent, et travaillent tous les jours à la validation et la vérification des données. Leur but : les publier sur le site visualiserlacorruption.fr. Depuis deux ans, ils ajoutent petit à petit toutes les affaires de corruption qui leur tombent sous la main, grâce aux informations fournies par les internautes, d’où la démarche participative, et surtout la presse, leur principale source d’information.

Pas dans une logique de « tous pourris »

Dans un article du monde.fr, Raymond, un des membres de l’association, explique qu’ils ne travaillent pas « dans une logique de “tous pourris”. Il ajoute : « Il nous semble normal que le citoyen sache ce qui se passe dans le domaine du manquement à la probité. » En tout cas, cette carte est unique en France, et recense 660 affaires, datant pour la majorité d’après 2014. Une initiative qui va dans le bon sens, et surtout, qui est totalement ouverte aux citoyens puisque sa base de données en est accès libre. Chacun peut donc participer et recouper ses informations.