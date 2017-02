Elizabeth Warren, la sénatrice féministe qui voulait défier Trump

Une sénatrice américaine, Elizabeth Warren, a voulu manifester son opposition aux nominations de Donald Trump, notamment de celui de Jefferson Sessions, un membre du parti républicain taxé de racisme, au poste de procureur général des Etats-Unis.

Nous sommes en 1986. Coretta Scott King, l’épouse de Martin Luther King et militante pour l’émancipation des noirs américains, écrit une lettre à l’attention de Strorm Thurmond, membre du Comité Judiciaire au Sénat. Elle y manifeste son opposition à la nomination de Jefferson Sessions au poste de juge d’un tribunal fédéral en Alabama. En cause, une déclaration d’époque de ce dernier, qui avait vivement critiqué le fait qu’un « avocat blanc fasse honte à sa race en défendant des noirs ».

Un peu plus de 30 ans plus tard, c’est ce même Jefferson Sessions qui va être investi par Donald Trump (qu’on ne présente plus) comme procureur général des Etats-Unis, l’équivalent du ministre de la Justice en France. Une nomination qui a provoqué un tollé dans les rangs du parti démocrate. Dans ce concert de protestation figure l’émouvante lecture au Sénat par Elizabeth Warren, sénatrice démocrate du Massachussetts, de la lettre signée Coretta Scott King. Le chef des Républicains au Sénat, a déclaré, voulant la couper : « Elle a été prévenue… mais elle a persisté ! ». Une phrase qui s’est transformée en hashtag : #ShePersisted.

Elizabeth Warren, qui n’a pas pu finir sa lecture, l’a terminée… sur Youtube.