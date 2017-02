Un week-end sur Twitter avec #NoBanNoWall

Manifestations aux Etats-Unis, mais aussi à Paris, bras de fer entre le nouveau président des Etats-Unis et la justice américaine, introduction du débat lors de la plus grosse manifestation sportive américaine hier soir… La question de l’immigration au pays de l’American dream était plus que présente ce week-end. Respect mag vous fait un résumé en quelques tweets.

Si les voix s’élèvent au sein du système judiciaire américain, sur les réseaux sociaux aussi, les gens se rallient sous un nouveau hashtag : #NoBanNoWall, que l’on pourrait traduire par « pas d’interdiction, ni de murs » en français. Une semaine après son investiture comme président des Etats-Unis, le 20 janvier 2017, Donald Trump signait un décret interdisant des ressortissants de plusieurs pays musulmans, comme l’Iran et la Syrie, l’accès au territoire américain.

Avec cette annonce suivait le début du bras de fer – et le refroidissement immédiat de ses relations – avec le Mexique, puisque Donald Trump réclame toujours la construction d’un mur à la frontière entre les deux pays, payé par l’Etat mexicain… Ce conflit a d’ailleurs marqué ce premier week-end de février. Samedi, des manifestations étaient organisées un peu partout aux Etats-Unis et à l’étranger (comme à Paris, par exemple).

Dimanche, une cour d’appel rejetait le recours de l’administration Trump, souhaitant rétablir ce décret d’interdiction de territoire, et le débat s’est invité au Super Bowl, l’événement sportif le plus important de l’année au pays du football américain…

Retour en quelques tweets :

Samedi 4 février

A Paris, ils étaient environ 1 000 à manifester sous la bannière #NoBanNoWall. Un vrai appel à la solidarité envers les Américains, mais aussi aux migrants des deux côtés de l’Atlantique.

VIDÉO – Environ 1000 personnes dans la rue à Paris contre Trump. #NoBanNoWall via @RadioLondres_fr pic.twitter.com/Ghr24cHiWj — Clément Lanot (@ClementLanot) 4 février 2017

Si beaucoup de manifestations aux Etats-Unis se sont faites un peu plus tôt dans la semaine, AJ+ a souhaité mettre en avant la solidarité, par le prisme de l’art.

”Give me your tired, your poor, your huddled masses…” Artists show solidarity with Lady Liberty. #NoBanNoWall pic.twitter.com/jiXm28jX18 — AJ+ (@ajplus) 4 février 2017

A l’aéroport JFK de New-York, des avocats se sont organisés pour pouvoir aider les ressortissants des sept pays musulmans visés par le décret Trump. Ils offrent gratuitement leurs services afin qu’ils puissent savoir leurs droits et les défendre.

Dimanche 5 février

A Iowa City, c’était jour de manifestation et de solidarité.

Big turnout today in Iowa City for the anti Trump travel ban rally. #NoBanNoWall #RESISTANCE pic.twitter.com/6eeMq3MjW5 — Indivisible Iowa (@IndivisibleIowa) 6 février 2017

Enfin, ce soir-là, les traditionnelles publicités du Super Bowl n’ont pas laissé le public indifférent. Anonymes et célébrités ont remercié certaines de ces grandes marques comme Coca-Cola ou encore Budweiser…

I don’t know about the rest of you, but that anti-#MuslimBan #CokeAd made me really want to drink more coke #NoBanNoWall #America #SuperBowl — Resistance DB (@davebernstein) 5 février 2017