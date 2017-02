Diversité : cette publicité danoise va vous faire sourire

Une chaîne de télévision danoise a dévoilé sa nouvelle publicité fin janvier 2017. Rien de spécial au premier abord, sauf que ce sont trois minutes d’images en faveur de la diversité, quelle qu’elle soit. Et ça, ça fait du bien !

Cette nouvelle publicité va vous faire du bien ! Prenez une salle et des cases. Dans ces cases, on peut y mettre des personnes religieuses, des hommes et femmes d’affaires, des danseurs, des « marginaux », des infirmiers et infirmières … Autant de différents groupes qui, à première vue, n’ont pas grand-chose en commun. Et pourtant, la chaîne danoise TV2 a fait le pari de prouver le contraire. Qui a été beau-parent ? Qui a été harcelé à l’école ? Qui était le clown de la classe ? Qui Croit en quelque chose après la mort ?

Le résultat ? Et bien, ça donne « All That We Share », que l’on peut traduire par « tout ce que nous partageons » en français. Publiée le 27 janvier 2017 sur YouTube, la vidéo a déjà dépassé les 2 143 600 vues.

Un beau moment de vidéo. Au-delà d’une simple publicité, qui prouve que la diversité est un sujet qui rassemble et peut mobiliser.

La publicité « All That We Share » est un petit bijou de diversité. Source : YouTube