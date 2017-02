Médias : Ce que vous devez savoir sur les inégalités

Elles ne datent pas d’hier, et restent même solidement ancrées dans le paysage des médias français. Qu’elles soient à la télévision, dans les journaux, ou encore à la radio, discriminations et inégalités continuent de faire « bonne figure ». Enfin, si l’on peut dire. Démonstration chiffrée.

De nombreuses études montrent qu’il y a encore du travail à faire pour pallier le problème des inégalités dans les médias, et ce, sous toutes ses formes. Si la France n’est pas le seul pays européen à montrer des signes aussi manifestes dans ce domaine, il convient toujours de rappeler que les progrès à faire sont considérables.

Place des femmes, représentativité des « minorités », constructions de clichés et fantasmes en tout genre… Ces enjeux d’hier, sont encore importants aujourd’hui, et risquent d’être bien plus essentiels demain.

Les chiffres des inégalités dans les médias:

