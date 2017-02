White Wolf Klan, migrants, Décodex … Ce que vous avez (peut-être) raté !

Chaque semaine, Respect mag revient sur cinq informations qui n’ont pas fait la Une des médias. Et pourtant, elles nous semblent plutôt essentielles, tristes, émouvantes, amusantes, et méritent d’être mises en avant. Retour sur ces informations.

Street Press présente « le groupe néonazi le plus violent et le plus bête de France »

30.01.2017. Cette semaine, ce qui a retenu notre attention chez Street Press, c’est bien cette enquête sur le White Wolf Klan, un groupe néonazi basé en Picardie. Suite à un règlement de comptes entre bandes rivales, les forces de l’ordre ont pu enquêter sur un mouvement tout droit issu de Troisième Voie. « Dans leurs actions, il y avait une radicalité qu’on ne trouvait pas ailleurs. Ce sont des bras cassés mais des bras cassés dangereux« , dit d’eux une personne connaissant le Klan…

“A cause de Trump, j’ai perdu le job de mes rêves”

31.01.2017. Ils s’appellent Payam, Laïla, Samuel, Marwan, Hadia, Bahador ou encore Mehdi… Les parcours personnels sont différents, mais tous subissent le décret signé par Donald Trump, la semaine dernière, concernant l’interdiction sur le territoire américain de ressortissants venant de certains pays de pays musulmans. Une situation complexe racontée par Les Echos. Une histoire de migrants d’un autre genre.

« Mineurs refugiés : quand l’urgence en cache une autre »

01.02.2017. Démantèlement de la jungle de Calais, violences policières à l’encontre des migrants à Paris, poursuites judiciaires contre des Français venant en aide à ces personnes… La question des réfugiés revient souvent à la Une de l’actualité depuis plusieurs mois. Pourtant, le journal Regards revient sur la situation de plus en plus difficile de certains d’entre eux : les mineurs isolés. Il écrit : « Plusieurs centaines auraient ainsi disparu depuis le démantèlement calaisien. De même, la clandestinité parisienne à laquelle beaucoup se voient réduits limite considérablement la visibilité de leur situation. Les réseaux de passeurs « qui ont, pour certains, migré du Nord vers Paris » confie Ivan d’Utopia 56, profitent parfois de ces fragilités. »

« Voyage en Absurdie, épisode 1 »

01.02.2017. Les transports racontés par les voyageurs eux-mêmes. Les tracas du quotidien, on les entend souvent au journal télévisé les jours de grève dans les transports en commun. Au fond, ce qui se trame, c’est surtout une situation absurde… « Incident de voyageur », train supprimé, des voyages aux aurores, des emplois… Des petites choses qui composent un quotidien de galérien. Le Zéphyr a pris la température !

Les Décodeurs du Monde lancent Décodex !

01.02.2017. Peut-être vous étonnerez-vous que cet article se retrouve dans notre revue de presse… Et pourtant ! Savoir décrypter les informations disponibles sur la toile, c’est justement l’avenir de l’information et des clés essentielles pour les citoyens – jeunes ou moins jeunes ! Alors quand les Décodeurs du Monde se lancent dans une telle entreprise, on ne peut s’empêcher de relayer l’info. Au final, c’est un peu redonner le pouvoir aux citoyens, non ?