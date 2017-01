Savez-vous combien de millions d’enfants sont victimes d’harcèlement scolaire ?

Le 17 janvier 2017, l’UNESCO a dévoilé son rapport sur le harcèlement scolaire dans le monde. Et le constat est choquant : plus de 200 millions d’enfants et d’adolescents en seraient victimes. On fait le point en infographies.

C’est un rapport d’un peu moins d’une centaine de pages, intitulé « Violence et harcèlement à l’école. Rapport sur la situation dans le monde« . L’agence mondiale, l’UNESCO, y répertorie toutes les informations concernant un problème difficile à aborder pour les enfants, en parlant des problèmes mais aussi de possibles solutions mises en place dans divers pays.

Les causes de cette violence sont multiples, mais l’UNESCO met en avant les normes « sociales », « discriminatoires » ou encore de genre selon différents environnements. Par ailleurs, ce rapport met aussi en avant le problème du cyber-harcèlement, ajoutant qu’entre « 2010 et 2014, la proportion d’enfants et d’adolescents âgés de 9 à 16 ans ayant été exposés au cyber-harcèlement était passé de 8 à 12%, en particulier chez les filles et les enfants les plus jeunes. »

En France, la parole se libère encore trop doucement, et surtout après des tragédies telles que l’histoire de Marion, racontée sans relâche par sa maman, Nora Fraisse. Dans une étude de 2011, citée dans ce rapport, l’Observatoire international de la violence à l’école relevait que sur plus de 12 000 élèves français, « environ 32% déclaraient être parfois victimes d’harcèlement verbal et 35% déclaraient être parfois victimes d’actes de violences physiques à l’école ».

Les chiffres dans le monde