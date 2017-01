Un beau message de solidarité à un musulman aux Etats-Unis…

C’est l’histoire d’une petite mot laissé dans la boîte aux lettres d’une personne immigrée aux Etats-Unis, au lendemain de l’investiture de Donald Trump. Un message de ses voisins lui assurant qu’il est toujours le bienvenu, même si le climat politique dans le pays semble indiquer le contraire. Le message posté sur Twitter par la nièce de ce homme, vivant aux Etats-Unis depuis près de 40 ans, est devenu viral.

Ce 21 janvier, une jeune femme Hend Amry, se définissant elle-même dans sa biographie Twitter comme « citoyenne et réfugiée » a posté un message reçu par son oncle, Abubaker Amry, un musulman venant de Libye, habitant à Cincinnati, dans l’Ohio, aux Etats-Unis.

Une carte où l’on peut lire, en anglais (voir le tweet ci-dessous), le message suivant :

« Aujourd’hui commence une nouvelle étape pour notre pays. Peu importe ce qu’il se passe, sachez qu’il y a toujours beaucoup de personnes qui se battront pour votre droit à pratiquer votre religion, de continuer à vivre vos vies sans discrimination. Vous êtes bienvenus dans notre quartier et si vous avez besoin de quoique ce soit, s’il vous plait, tapez à notre porte. »

After the Trump inauguration, some neighbors left this letter on my uncle’s door in Cincinnati, Ohio. pic.twitter.com/jnlXewv7ej

— Hend Amry (@LibyaLiberty) 21 janvier 2017