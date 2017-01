Trump, Syrie, cyberharcèlement… Ce que vous avez (peut-être) raté !

Chaque semaine, Respect mag revient sur cinq informations qui n’ont pas fait la Une des médias. Et pourtant, elles nous semblent plutôt essentielles, tristes, émouvantes, amusantes, et méritent d’être mises en avant. Retour sur ces informations.

Shit, rap et terrorisme

16.01.2017. David Thomson et « ses » revenants refont surface sur Les Jours (lien abonné). La semaine dernière, le journaliste publiait le premier épisode de la cinquième saison d’une série qui raconte ces Français qui rentrent du jihad en Syrie. Leurs motivations, leurs croyances, leur parcours, ils cherchent à raconter leur vie et le basculement dans l’idéologie dudit « état islamique ». Mais pour cette dernière saison, la parole n’est pas donnée à « un revenant », mais plutôt à ces « derniers des combattants ». D’ailleurs, son introduction (dite « chapô » en jargon journalistique) est plus que claire : « Ex-petit dealer, rappeur raté, Abu Mujahid, 20 ans, a quitté la France pour l’État islamique. Son projet de vie : mourir vite. »

Visas, asile, régularisations: quelle immigration en France en 2016 ?

16.01.2017. En ce début d’année 2017, la direction générale des étrangers en France (DGEF) a publié les statistiques de l’année précédente. L’Express propose donc de faire le point, infographies et chiffres à l’appui, pour décrypter un peu mieux la situation de l’immigration en France. Dans les premiers éléments mis en avant, on peut citer l’ « explosion des expulsions aux frontières », « l’augmentation des visas pour les réfugiés » et la « hausse de l’octroi de l’asile ».

L’avènement des cyberféministes ?

18.01.2017. Deuxième Page a rencontré le collectif Féministes contre le cyberharcèlement. Avec l’avènement du web, les comportements répréhensibles et dénonçables ne sont plus uniquement relégués au monde « physique ». Les jeunes femmes expliquent leur mission, répartie en trois axes : « observer les inégalités, lire et s’informer sur leur terreau de développement, étudier l’histoire… Ceci afin de mieux comprendre la nécessité d’une réflexion intersectionnelle. »

Lost in Trumpslation, ou la difficulté de traduire Donald Trump

19.01.2017. Le célèbre blog de la rédaction du Monde, Le Big Browser, a choisi de revenir sur l’éloquence de Donald Trump, en reprenant un article de Slate, paru à la mi-décembre. Investiture oblige ! On (re)découvre ainsi les difficultés des traducteurs pour retranscrire les propos du nouveau président des États-Unis, dont le pauvre niveau en grammaire a été pointé plus d’une fois.

Une vraie question pour les traducteurs, puisqu’il « ne s’agit donc pas seulement de mots mais de l’image renvoyée par un homme politique, qu’elle soit consciemment divulguée par ce dernier ou non. Tel est le dilemme du traducteur : faut-il traduire Trump comme il parle, et laisser les lecteurs français peiner sur un texte de mauvaise qualité ? Ou lisser sa syntaxe hachée et risquer de laisser penser qu’il s’exprime normalement, comme n’importe quel autre chef d’État ? »

Dans la Syrie en guerre, la solitude grandissante des personnes âgées

19.01.2017. On a beaucoup parlé du conflit syrien, mais le quotidien libanais L’Orient-Le Jour a décidé de mettre à la Une un reportage de l’AFP portant sur un des effets peu médiatisés de la guerre : la fuite des jeunes et la situation des personnes âgées restées au pays. Cela s’est traduit par le boom des demandes d’admission dans les maisons de retraite. Pourtant, cette pratique n’était pas spécialement populaire avant, la coutume étant de garder les personnes âgées chez soi et de s’en occuper. Mais la guerre est passée par là, et a séparé bien des familles.