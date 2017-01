Ce que vous avez (peut-être) raté #1

Chaque semaine, Respect mag revient sur cinq informations qui n’ont pas fait la Une des médias. Et pourtant, elles nous semblent plutôt essentielles, tristes, émouvantes, amusantes, et méritent d’être mises en avant. Dans le monde des médias, tout va très vite. Ici, on vous propose d’aller à votre rythme, en lisant les articles ou seulement leur résumé, à apprécier les gifs ou pas. Bref, voici la première de l’année !

Fais-toi insulter par Trump !

21.07.2015. On commence par une non-information, mais il a fallu une bonne dose d’humour pour supporter 2016 – et on verra ce que nous réserve cette nouvelle année. L’été dernier, le Time sortait ce générateur de tweets insultants écrits par Donald Trump, et personnalisable à souhait ! Autant rire un petit coup, non ? C’est pas tous les jours qu’on peut se faire remarquer par le futur président des Etats-Unis …

« Dans le Loiret, l’arrivée sans encombre de migrants sur une terre FN »

29.12.2016. Europe 1 vous propose une immersion dans le village de Pierrefitte-ès-Bois, dans le Loiret. Un an auparavant, ce dernier accueillait des demandeurs d’asile alors que, signe particulier, le village vote assez massivement pour le Front national. On pouvait alors penser que ces différents éléments allaient donner un mélange explosif. Eh bien non ! Comme en témoigne un des habitants, qui, secoué par ces nouveaux arrivants, votera bien à l’élection présidentielle, mais pas FN.

« Au cœur du malaise policier, une immersion dans un commissariat de Sarcelles »

29.12.2016. Une fois n’est pas coutume, Florence Aubenas, journaliste au Monde, a encore frappé fort. Cette fois, elle nous plonge en immersion dans le commissariat de Sarcelles (lien abonnés), en Seine-Saint-Denis. Si le quotidien et la grogne des policiers a souvent fait la Une ces dernières semaines, la journaliste nous laisse se forger notre propre opinion sur un temps de lecture plus long, avec un témoignage sans parti pris. Entre image de héros déchu, envie d’adrénaline et manque de moyen hallucinant, voilà un reportage qui vaut le coup d’être lu !

« Loger les SDF coûterait moins cher que de les laisser dans la rue »

29.12.2016. En cette fin d’année, l’AFP sort une information qui mériterait d’être étudiée de plus près. Le programme « Un chez soi d’abord », mis en place par les hôpitaux de Marseille, vient de publier une étude sur les coûts engendrés par un SDF. Résultat : « Par rapport à ceux qui sont logés, [le SDF] resté à la rue revient finalement plus cher. » D’ailleurs, l’article revient sur l’expérience de Guillaume Willm, ancien SDF, et sur les analyses des responsables de ce programme, ambitieux et à suivre de très près.

Kery James : « Toute ma carrière, j’ai essayé de construire des ponts »

30.12.2016. On ne présente plus l’artiste Kery James. Dans une interview publiée par Le Point Afrique, il revient sur son engagement, son combat pour les valeurs qui sont siennes. En voici une tirade qui fait réfléchir : « Je pense que l’un des problèmes de fond qui explique pourquoi la France est divisée en deux avec un malaise pour les noirs et les arabes qui sont censés être des Français de France, c’est qu’un esprit colonial s’est perpétué. Une partie de la classe politique a du mal à s’en débarrasser. On le voit avec le discours de Fillon, selon lequel la France n’a pas à avoir honte d’avoir voulu partager sa culture. » N’hésitez pas à lire la suite !

Ci-dessus, le clip de « Musique nègre », de Kery James.