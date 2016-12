Pierre Deniziot : Moi, conseiller régional, 35 ans, 1m40

Pierre Deniziot, maire-adjoint de Boulogne-Billancourt, en région parisienne, a été élu en 2015 conseiller régional, en charge des questions d’accessibilité.

P

Ce conseiller régional a souffert d’une maladie ayant bloqué sa croissance, d’où sa toute petite taille : « On me reconnaît de très loin », glisse, avec humour, celui qui est également adjoint au maire de Boulogne-Billancourt chargé, depuis 2008, des questions liées au handicap. « Cette thématique va de soi, car elle me concerne personnellement. »

« Je fais tâche sur la photo »

Mais Pierre Deniziot, 35 ans, insiste : ce n’est pas pour cette raison qu’il se retrouve à ce poste, comme certains pourraient le penser. « Rien n’est automatique », indique le Boulonnais. La preuve ? « Je suis le premier à mon poste à la région avec cet handicap, analyse-t-il, précisant que la thématique qu’il couvre est multiple, puisqu’il faut avoir des notions en voirie, en sport, dans le domaine de l’éducation…

Publicité

« J’ai le sentiment de devoir faire mes preuves plus que les autres », lâche toutefois le natif de l’Allier venu à Boulogne-Billancourt pour rejoindre les bancs de la fac de psychologie, spécialisée dans les sciences cognitives. Aujourd’hui, outre ses activités municipales et régionales qui le poussent à représenter la région lors de certains événements, il travaille, à temps partiel, en tant que neuropsychologue à l’hôpital.

« C’est à l’occasion de mes premiers stages que j’ai ressenti l’envie de m’engager politiquement. » Le tout… pour « faire tâche sur la photo » : « Je suis très souvent le seul en réunion à avoir un handicap », explique Pierre Deniziot, confiant quant à l’avenir. « On a vu des femmes obtenir le maroquin de la Défense, devenir garde des Sceaux… Qui sait ? On aura peut-être un jour un ministre… handicapé, comme en Allemagne… »

CE SUJET VOUS INTÉRESSE ? Retrouvez le hors-série gratuit de Respect mag consacré à la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées : « 10 portraits (extra) ordinaires » -> Téléchargez-le gratuitement

-> Découvrir tous nos magazines