Matthieu Schaller, bien dans sa tête

Ce jeune homme de 26 printemps, infirme moteur cérébral, a vécu son expérience d’acteur dans le film « La loi du marché » comme inoubliable. Aujourd’hui, il vit parfaitement son retour à l’anonymat. Rencontre.

Un art sincère

Infirme moteur cérébral, Matthieu Schaller, est un grand adepte de natation, sport dans lequel il aurait pu, un temps, devenir professionnel. Mais il est surtout connu pour un autre fait d’armes. Le jeune homme a été choisi pour incarner le fils hémiplégique de Vincent Lindon dans la « Loi du Marché », réalisé par Stéphane Brizé. Le film met en lumière les difficultés de familles confrontées à la précarité. Au cours du tournage, la consigne fut donnée à Matthieu Schaller d’être lui-même, notamment dans une touchante scène où le fils danse avec sa mère. Le film sera un succès critique et commercial. Le Festival de Cannes, où il sera projeté en compétition, décernera à Vincent Lindon le prix d’interprétation masculine.

Matthieu Schaller n’a lui, rien reçu. Mais l’équipe du film a tout de même tenu à l’emmener voir la fameuse « Croisette » où notre homme n’a pas boudé son plaisir. De quoi lui donner des idées de carrière ? « Je préfère ne pas me faire d’illusions et garder la tête froide. Dans un monde idéal, oui bien sûr. Le métier d’acteur a de quoi faire rêver », assure celui qui aimerait bien que le « milieu » redirige un peu plus les projecteurs sur le monde du handicap.

Ce retour à la vie « normale » est d’ailleurs assez doux. En août dernier, Matthieu Schaller s’est fiancé, nous révèle-t-il un grand sourire aux lèvres. « Ils forment un très joli couple », confirme Frédéric Baert, son confident. Du cinéma à l’amour, Matthieu Schaller est décidément un homme comblé.

